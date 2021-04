Am Freitag bat Gesundheitsministerin Heike Werner Ladenbesitzer weiter um Geduld. Ob sie ihre Geschäfte nächste Woche wieder öffnen können, hängt Werner zufolge davon ab, ob die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz weiter unter 200 bleibt. Das sei zwar schon den dritten Tag in Folge der Fall, so die Gesundheitsministerin am Freitag, die Meldezahlen über Ostern bildeten aber kein realistisches Bild ab.