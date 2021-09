Pandemie-Regeln Ungeimpft in Corona-Quarantäne: Thüringen prüft Ende der Lohnfortzahlung

Voraussichtlich ab Mitte Oktober sollen in Thüringen Ungeimpfte in Corona-Quarantäne keine Ausgleichszahlungen vom Staat für Verdienstausfälle mehr erhalten: Die Landesregierung sieht die Quarantäne aus vermeidbar an.