Der Sturm, der in den Sozialen Medien damals tobte, ist ein wichtiges Puzzlestück zum Gesamtbild der damaligen Regierungskrise. Denn das Netz trieb die Demonstrationen an, die noch am Nachmittag vor dem Landtag und am Abend vor der Staatskanzlei in Erfurt stattfanden. Begleitet wurden sie von landesweiten Protesten, insbesondere vor FDP-Büros und Parteizentralen. Die Entrüstung schlug zum Teil in blanken Hass um.

Sippenhaft

Am 5. Februar belagerten Demonstranten auch Kemmerichs Wohnhaus in Weimar. Einige versuchten sogar das Grundstück zu betreten, was Sicherheitskräfte verhindern konnten. Die Polizei riegelte das Grundstück ab und flutete den Vorplatz mit Scheinwerferlicht. "Mein Sohn war damals elf, meine jüngste Tochter 14", erzählt Kemmerich heute. "Als ich am nächsten Morgen in die Augen meiner Kinder geschaut habe, wusste ich, hier läuft etwas schief. Die haben das nicht verstanden und gefragt: Was hast du denn gemacht?"

Als "völlig unverhältnismäßig" empfand Kemmerich die Proteste. Hier vor Staatskanzlei in Erfurt am 5. Februar 2020. Bildrechte: MDR/Michael Frömmert

Die Tage nach der Wahl haben sich der Familie ins Gedächtnis eingebrannt, weil sie für Kemmerichs Entscheidung in Sippenhaft genommen wurden. Seine Frau Uta wurde in der Öffentlichkeit bespuckt und mehrfach attackiert. Der Sohn wurde am Tag nach der Wahl mit dem Schriftzug "Kemmerich jämmerlich" auf dem Schulhof empfangen und von älteren Mitschülern drangsaliert. Auch die Tochter erlebte die zwei verbleibenden Tage bis zu den Winterferien in der Schule als Spießrutenlauf. "Da fühlt man sich als Vater verantwortlich", sagt Kemmerich betroffen.

Wie sich die bürgerliche Koalition in Luft auflöste

Verantwortlich war Kemmerich nach der Wahl plötzlich auch für Thüringen. Schon in der zweistündigen Sitzungsunterbrechung, in der ihm Parteikollegen die Antrittsrede schrieben, versuchte er Gespräche mit SPD, Grünen und CDU auf den Weg zu bringen - erfolglos. Die Grünen hatten sich dem Lager der Gegendemonstranten angeschlossen, die SPD lehnte die Gespräche konsequent ab und auch Mike Mohring war vorerst nicht zu sprechen. Hoffnung machten Kemmerich aber einige euphorisierte CDU-Abgeordnete. Tatsächlich waren Teile der Thüringer CDU-Fraktion nach der Abwahl Ramelows in Feierlaune. Viele verkannten den Ernst der Lage für die eigene Partei.

Für Thomas Kemmerich wurde der 5. Februar länger und länger. Die Schwere der Aufgabe sei ihm im Minutentakt bewusster geworden, resümiert er heute. Statt eine Regierung zu bilden oder Minister zu ernennen, stand er vor Kameras und Mikrofonen. Bis in die Nacht hinein gab er Interviews. Live im ZDF Heute Journal wirkte Kemmerich müde und abgekämpft, trotzdem wiederholte er, was er den ganzen Tag schon erzählt hatte: Es gab keine Zusammenarbeit mit der AfD und wird auch keine geben. Die Wahl war ein demokratischer Vorgang. Ziel sei es, eine bürgerliche Minderheitsregierung zu bilden.

Mit ihrem Statement aus Südafrika habe Bundeskanzlerin Angela Merkel "noch mehr Öl ins Feuer gegossen", sagt Kemmerich rückblickend. Bildrechte: dpa

Tatsächlich hatte sich seine bürgerliche Wunsch-Koalition da schon in Luft aufgelöst. Die SPD-Spitze in Berlin nutzte die öffentliche Entrüstung über die Wahl in Thüringen zum Angriff auf die CDU: Die habe den Dammbruch mitzuverantworten. Wenn Kemmerich mit Hilfe der CDU im Amt bliebe, wäre das das Aus für die Große Koalition in Berlin, heiß es aus der SPD. Dadurch sollte Kemmerich sogar die CDU als möglichen Partner verlieren.

Dominoeffekt

Am 6. Februar setzten die Parteispitzen in Berlin einen Dominoeffekt in Gang. Auf Druck der SPD machte die CDU-Bundesparteispitze ernst. Erst gab Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Auslandsbesuch in Südafrika ein Statement ab. Sie nannte die Wahl einen "unverzeihlichen Vorgang", erklärte, dass das Ergebnis rückgängig gemacht werden müsse und dass die CDU mit diesem Ministerpräsidenten nicht zusammenarbeiten werde. In einem Telefonat setzte sie FDP-Chef Christian Lindner unter Druck, der daraufhin nach Erfurt fuhr. Auch die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer reiste nach Erfurt, um ihre Parteikollegen von Neuwahlen zu überzeugen - was ihr allerdings nicht gelingen sollte.

Christian Lindner nach dem Gespräch mit Kemmerich in Erfurt. Bildrechte: dpa

Als Lindner in Erfurt eintraf, wusste auch Kemmerich, dass sich die Lage zuspitzte: "Mir war klar, er kam nicht zum Gratulieren. Aber dass er mir eindrücklich nahelegen würde, das Amt niederzulegen, das war mir noch nicht klar", erinnert er sich. In einem langen Gespräch erklärte Lindner Kemmerich die Lage: Er habe keine politischen Partner für eine Regierung. Schlimmer noch: Die CDU drohe, die Koalitionen mit der FDP in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein platzen zu lassen, sollte Kemmerich im Amt bleiben. Das hätte zur Folge, dass womöglich auch Lindner zurücktreten würde.

Kemmerich lenkte ein. "Ich habe dem Druck nachgegeben", sagt er heute. Kurz nach 14 Uhr trat er vor die Presse und erklärte, das Parlament auflösen und den Weg für Neuwahlen frei machen zu wollen. Weil viele Thüringer Politiker aber eine Hängepartie befürchteten und auch die Berliner SPD noch nicht zufrieden war, ließ er am 8. Februar eine Pressemitteilung folgen, die seinen Rücktritt unmissverständlich erklärte. Der letzte Dominostein war gefallen. "Dass diese regionale Wahl solche Auswirkungen haben würde, hat uns verwundert und beeindruckt", bilanziert Kemmerich heute.

Am 6. Februar 2020 tritt Thomas Kemmerich in der Staatskanzelei vor die Presse und erklärt seinen Amtsverzicht. Bildrechte: MDR/Michael Frömmert

Demokratisch legitim

Ob die Annahme der Wahl ein Fehler war? "Nein." Kemmerich ist bis heute überzeugt, nicht falsch gehandelt zu haben. Es gebe viele, die das genauso sehen, meint er. "Wenn ich mich durch Thüringen bewege - das mache ich oft und inzwischen ganz ohne Personenschutz – sagen die Menschen, dass sie den Blumenstraußwurf unmöglich fanden und dass es eine demokratische Wahl war."

"Es war demokratisch legitim." Diesen Satz trägt der gelernte Jurist wie einen Schild vor sich her, wenn es um die Regierungskrise geht. Auch deshalb hält er die Proteste bis heute für "völlig unangemessen", denn es hätte auch einen demokratisch legitimen Weg gegeben, ihn aus dem Amt zu nehmen. "Wenn ein Ministerpräsident nicht gewollt ist, gibt es parlamentarische Wege. Dafür gibt es in unserer Verfassung das konstruktive Misstrauensvotum", sagt er.

Bedenklich findet er nach wie vor, dass sich CDU, SPD und Grüne damals jeglichen Gesprächen verweigert haben. "Klar hat sich hinterher herausgestellt, dass die Chance eine Regierung zu bilden viel, viel geringer war, als ich in diesen wenigen Sekunden hatte einschätzen können. Aber warum soll die SPD die Situation nicht nochmal neu bewerten?" Demokraten müssten mit Demokraten sprechen, meint er, gerade in schwierigen Situationen: "Wenn man dann nicht zueinanderkommt, gut. Dann hätten sie immer noch sagen können: Na Herr Kemmerich, war zwar demokratisch legitim, aber trotzdem eine blöde Idee."

Bemerkenswert ist, dass Kemmerich die Thüringer Regierungskrise politisch überlebt hat. Noch heute ist er Vorsitzender der FDP Thüringen und will 2024 erneut als Spitzenkandidat antreten. Bildrechte: Kristin Döpel-Rabe