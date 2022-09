Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hat seine Verfassungsbeschwerde vor dem Verfassungsgericht in Weimar zurückgezogen. Zuvor hatte ihm das Gericht signalisiert, dass es keine Erfolgsaussichten für die Beschwerde sieht. In der mündlichen Verhandlung ging es um den Entzug seines Erfurter Stadtratmandats, weil der Wohnsitz seiner Familie in Weimar ist. Kemmerich, der auch Sprecher der FDP-Gruppe im Landtag ist, wollte prüfen lassen, ob in seinem Fall der Gleichbehandlungsgrundsatz missachtet wurde.

Thomas Kemmerich mit seinen Anwälten im Gerichtssaal in Weimar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK