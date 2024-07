Keuchhusten tritt in Thüringen deutlich häufiger auf als noch vor einem Jahr. Wie aus einer Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht, sind bis Mitte Juni 487 Fälle registriert worden. Im gleichen Zeitraum 2023 waren es 322 Fälle. Allein in der zweiten Juni-Woche gab es 41 Neuerkrankungen in Thüringen.