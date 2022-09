Der Saale-Holzland-Kreis macht vor, wie ein aktiver Jugendbeirat aussehen kann. Johanna Kranert, Pia Lange und Luis Mischke sind zwischen 17 und 21 Jahre alt und Teil des zehnköpfigen Gremiums, teilweise schon seit etlichen Jahren. Im Saale-Holzland-Kreis organisieren sie nicht nur Veranstaltungen und vertreten die Anliegen von Kindern und Jugendlichen, sondern sie verfügen sogar über ein eigenes Budget aus EU-, Bundes- und Landesmitteln.



Ein Großteil dieser rund 14.000 Euro pro Jahr geht an den Jugendfond "Holzlandcash". HIer können Jugendliche ihre Projekte vorstellen und sich beim Jugendbeirat um eine Förderung bewerben. So konnte zum Beispiel ein Schülerprojekt in Stadtroda einen frei zugänglichen Bücherschrank aufstellen. Und ein Reitverein in Pretschwitz konnte einen neuen Boden für seine Longierhalle anschaffen.

Luis Mischke, Pia Lange und Johanna Kranert vom Jugendbeirat Saale-Holzland-Kreis mit Hund Cash. Bildrechte: MDR/Levin Schwarzkopf