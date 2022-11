In der Corona-Pandemie sind weniger Kinder und Jugendliche in Thüringen gegen andere Krankheiten als Covid geimpft worden als davor.

Im Vergleich zum Jahr 2019 sind im Freistaat aktuell rund sechs Prozent weniger Jungen und Mädchen geimpft. Das geht aus dem Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK hervor, der der "Deutschen Presse-Agentur" vorlag. In die Analyse gingen Daten von rund 17.000 Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren ein, die in den Jahren 2019 bis 2021 bei der DAK-Gesundheit in Thüringen versichert waren.