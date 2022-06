"Auch die sexualisierte Gewalt im Internet ist ein zunehmendes Thema in der Arbeit der Kinderschutzdienste", so Heiko Höttermann von der Landesarbeitsgemeinschaft. Beim sogenannten "Grooming" erschleichen sich Täter das Vertrauen der Kinder- und Jugendlichen. Sie chatten gezielt und planen sexuelle Handlungen. Die Anbahnung findet hauptsächlich in Chaträumen und sozialen Netzwerken statt. "Wichtig sei hierbei ein bewusster Umgang mit sozialen Netzwerken", betonte Höttermann.