In Thüringen werden in den Kliniken und Arztpraxen aktuell deutlich mehr Kinder mit Atemwegsinfektionen behandelt. Wie das Uniklinikum Jena mitteilte, drohen erste Behandlungs-Engpässe. Vor allem bei kleinen Kindern wird ein massiver Anstieg verzeichnet. So seien allein am Wochenende über zehn Kinder zusätzlich stationär aufgenommen worden, sagte der Direktor der Kinderklinik im Uniklinikum, Professor James Beck. Er fürchtet, dass die Klinik bald an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.