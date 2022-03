Angesichts der Kriegsbilder aus der Ukraine appelliert der Kinderschutzbund Thüringen an Eltern und Pädagogen, sich um die Gefühle der Kinder zu kümmern. Gerade in den digitalen Medien brauche es nur wenige Klicks, um auf furchtbare Bilder, Videos und Nachrichten zu stoßen.

Die Kinder würden die Informationen individuell verschieden verarbeiten. Erwachsene müssten für die Fragen der Kinder da sein und mit ihnen einfühlsam sprechen, so der Kinderschutzbund. Besonders das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Zuwendung sei jetzt wichtig.

Denn auch in der Schule sorgt die derzeitige Situation in der Ukraine für Gesprächsstoff unter Schülern. Erste Berichte über Fälle von Rassismus gegen russischstämmige Menschen beunruhigen. Bilder von Waffengefechten in ukrainischen Städten lassen immer wieder die Frage aufkommen: Kommt der Krieg auch zu uns?