Bildrechte: picture alliance / dpa | Georg Wendt

Bildung Kaum Männer in Thüringens Kindergärten beschäftigt

Hauptinhalt

26. Dezember 2023, 18:48 Uhr

In den Kindergärten des Landes sind Männer klar in der Unterzahl. Nach Ansicht des Linke-Abgeordneten Daniel Reinhardt wären mehr männliche Erzieher wünschenswert, andere Probleme in der frühkindlichen Bildung seien derzeit aber wichtiger.