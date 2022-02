Die Eltern von Kindergarten-Kindern in Thüringen pochen wegen der Corona-Pandemie auf eine teilweise Erstattung der Gebühren. Nach Angaben der Landeselternvertreter wirkt sich die Pandemie massiv in den Kindergärten aus. Demnach sind in vielen Gruppen die Angebote zurzeit eingeschränkt. Grund dafür seien Personal-Engpässe wegen Krankheit und Quarantäne. Außerdem müssten Kinder nach positiven Corona-Tests häufig zu Hause bleiben und von den Eltern betreut werden.

Aufgrund von Personal-Engpässen sind die Angebote in vielen Thüringer Kindergärten eingeschränkt. Bildrechte: IMAGO / Eibner