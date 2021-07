Die Thüringer Linke will die beitragsfreie Zeit in Kindergärten ausweiten. Zusätzlich zu den derzeit zwei beitragsfreien Jahren soll nun nach Angaben des bildungspolitischen Sprechers der Linke-Landtagsfraktion Torsten Wolf ein drittes hinzukommen. "Für uns sind Kindergärten Bildungseinrichtungen", sagte er am Mittwoch. Bildung müsse kostenfrei sein.