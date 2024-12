In Thüringer Kindergärten ist der Anteil an pädagogischem Fachpersonal bundesweit am höchsten. Das zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach erreichten 89 Prozent der Kita-Teams im Land im vorigen Jahr die empfohlene Quote an Fachleuten. Heißt: Mehr als acht von zehn pädagogisch arbeitende Beschäftigte hatten mindestens einen einschlägigen Fachhochschulabschluss. Bundesweit lag der Durchschnitt hier bei nur 39 Prozent.