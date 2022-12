Als die ersten Raketen in ihrer Heimat explodierten, brachen Menschen wie Olexandra mit ihrer kranken Tochter oder Nikita mit seinen drei Kindern auf. Ihr Ziel: Weimar. In der Other Music Academy hat eine Initiative seit Beginn des Krieges in der Ukraine geflüchtete Menschen versorgt. Über die "Bettenbörse" konnten Flüchtlinge Platz in privaten Unterkünften finden. MDR THÜRINGEN-Reporter David Straub erzählte, wie die zwei Familien dort ankamen und versuchen, nach der Flucht in Thüringen Fuß zu fassen.