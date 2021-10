Die Thüringer Kinder- und Jugendschutzdienste haben im vergangenen Jahr einen Höchststand an Kindswohlgefährdungen registriert. Seit der Gründung 1994 wurden noch nie so viele Fälle erfasst.

Ein Zusammenhang zwischen der Pandemie und den Fallzahlen sei offensichtlich, sagte Höttermann. So seien vor allem in den Monaten unmittelbar nach den Lockdowns drei- bis viermal mehr Anrufe bei den Sorgentelefonen eingegangen als sonst. Angerufen hätten neben Kindern und Jugendlichen auch vermehrt Eltern und Familienangehörige. Höttermann forderte, auch bei wieder steigenden Fallzahlen Schulen, Kindergärten und Jugendclubs in jedem Fall geöffnet zu halten. Deshalb müsse auch die Testpflicht an Schulen wieder eingeführt werden.