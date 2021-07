In Thüringen ist die Zahl der Verfahren von Kindswohlgefährdungen wieder auf einen neuen Höchststand gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes meldeten die Jugendämter im vorigen Jahr rund 4.500 Verfahren. Davon waren 2.144 Mädchen (47,8 Prozent) und 2.338 Jungen (52,2 Prozent) betroffen. Das waren 500 Verfahren mehr als 2019 und 1.000 mehr als 2018.

In zwei Drittel der Fälle gab es Anzeichen für Vernachlässigung. Um psychische Misshandlungen, wie etwa Isolierung oder Demütigung, ging es in einem Drittel der Fälle. Das entspricht den Angaben nach einem Anstieg von etwa 40 Prozent. Mit 18 Prozent der Fälle gingen die meisten Hinweise auf mögliche Gefährdungen von der Polizei, dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft ein. Bekannte und Nachbarn meldeten sich in fast zehn Prozent der Fälle.