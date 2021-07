Von großer Begeisterung in der ersten Kinowoche spricht der Leiter des Cinestar Jena, Philipp Lohmeier. Dort sind alle acht Säle geöffnet. Von den 1.400 Plätzen dürfen auch dort nur die Hälfte besetzt werden. Die Plätze waren demnach gut nachgefragt. Am besten besucht war laut Lohmeier der neue Otto-Film. Ähnlich war es in den Cinestar-Kinos in Erfurt und Weimar. Dort waren "Conjuring 3", "Godzilla vs. Kong" und "Peter Hase 2" die Top-Filme.