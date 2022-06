Pixação an einer Brücke in São Paulo. Bildrechte: IMAGO / Fotoarena

"Dann waren wir kein Kino mehr, sondern eher ein Verleih - ohne, dass wir wussten, dass wir ein Verleih sind", sagt Tom. Dass er ein sehr emotionales Verhältnis zu "Pixadores" hat, ist ihm anzumerken. Und das hat auch seine Gründe: "Ich habe dutzende E-Mails nach Finnland geschrieben, wo die Produktionsfirma und der Verleih sitzen. Die haben sich immer mal gemeldet, mal nicht und nirgendwo lief dieser Film." Irgendwann - nach über drei Jahren Hin und Her - habe er das Werk des finnischen Regisseurs Amir Arsames Escandari aber in den Händen gehalten. Zunächst nur für zwei Aufführungen - in Jena und in Erfurt. "Dann habe ich gedacht: Krass, der ist so geil, der kann nicht einfach wieder zurück in dieses finnische Filmarchiv und dann wieder nicht gezeigt werden. Dann hab' ich die vollgequatscht und gesagt: Ich brauche mehr Screening-Termine", erinnert sich Tom.

Ich bin da so ganz organisch reingewachsen. Tom Urban Rotzfrech Cinema

Nach langen Verhandlungen habe das schlussendlich auch geklappt und es sei die Idee entstanden, mit dem Film auf Tour zu gehen. "Was völlig abstrus war, weil wir das noch nie gemacht haben", erzählt er. Das Konzept habe hinten und vorne niemand so richtig verstanden, aber das sei bereits die Verleihtätigkeit gewesen: "Dass man einen Film hat, für den man sich selber verantwortlich fühlt - ohne, dass wir die Rechte daran hatten. Trotzdem haben wir den Film ins Kino gebracht. (...) Ich bin da so ganz organisch reingewachsen."

Inzwischen sind die drei Herren vom "Rotzfrech Cinema" immer auf der Suche nach neuen Filmen, führen Vertragsverhandlungen und organisieren Filmrechte. Ein besonderer Erfolg dabei: "Nach sieben Jahren, wo ich mich mit dem Film 'Pixadores' auseinandersetze, haben wir es jetzt geschafft, dass die Produktionsfirma den bestehenden Vertrag aufkündigt und wir ab nächsten Monat die weltweiten Rechte an dem Film haben", erzählt Tom voller Freude.

Jugendsubkulturen auf der Leinwand

Aber was macht nun eigentlich ein Filmverleih genau? Spoiler: Mit einer Videothek, die es heute nur noch vereinzelt gibt, hat das wenig bis nichts zu tun. "Ein Filmverleih ist, grob gesagt, die Schnittstelle zwischen den Kinos und den Filmproduzierenden", erklärt Sven Kubeleit. Oft sei es der Fall, dass Produzenten mit der Vermarktung ihrer Werke überfordert sind, vor allem bei kleineren und Independent-Filmen. "Die schreiben Kinos an und merken, dass sie den Film dort nicht untergebracht kriegen - oder halt nur ein, zwei Screenings zustande kommen", sagt Kubi. Und genau an dieser Stelle komme ein Filmverleih wie "Rotzfrech Cinema" ins Spiel.

"Im Moment sind wir für die Kinos noch relativ unbekannt. Durch die letzten Filmtouren haben wir einen ziemlich guten Draht zu einigen bekommen, aber wir wollen unser Netzwerk erweitern", sagt Kubi. Dabei wollen sie vor allem mit ihrem besonderen Angebot punkten, denn das "Rotzfrech Cinema" spezialisiert sich nicht mehr "nur" auf die Themen HipHop und Graffiti, sondern generell auf Jugendsubkulturen. "Irgendwann haben wir dann gesagt, dass es nicht unbedingt um Graffiti gehen muss. Da hatten wir jetzt zum Beispiel den Film "Nichtstadt". Wir sind da nicht dogmatisch. Wenn uns in zwei Jahren marokkanische Liebesfilme interessieren, machen wir auch die. Aber im Moment sind Jugendsubkulturen unser Interesse", sagt Tom und ergänzt: "Das ist ein Segment, von dem große Filmverleihe, der eher auf Blockbuster spezialisiert sind, oft gar keine Ahnung haben. Da fehlt oft das Gefühl dafür, was das eigentlich für Rohdiamanten sind. Und da fallen Filme schnell hinten runter."

Wir sind da nicht dogmatisch. Wenn uns in zwei Jahren marokkanische Liebesfilme interessieren, machen wir auch die. Aber im Moment sind Jugendsubkulturen unser Interesse. Tom Urban Rotzfrech Cinema

Damit das eben nicht passiert und die Rohdiamanten geschliffen werden und auf die Leinwand kommen, machen die drei Freunde auch so etwas wie Agenturarbeit. Heißt, sie bauen Texte, stellen Pressemappen zusammen und gestalten Artworks, um den Film zu bewerben. "In Deutschland und vielleicht auch in Europa ist das einmalig", überlegt Tom. Inzwischen gebe es bereits Filmproduzenten, die schon während der Produktion auf "Rotzfrech Cinema" zugekommen sind, um später den Film bewerben zu lassen. Grundsätzlich gehe das Organisieren der Filme aber in beide Richtungen: "Natürlich gibt es inzwischen Leute, die an uns herantreten, aber natürlich finden wir auch Filme, die wir dann einfach anfragen."

