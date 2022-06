Mit Geld aus dem Dorfkirchenprogrammn können in diesem Jahr in Thüringen nur wenige Kirchen saniert werden. Bislang hatte das Land jährlich eine Million Euro dafür zur Verfügung gestellt. Zwar steht im aktuellen Haushalt die dreifache Summe. Das Geld ist aber eingefroren. Grund hierfür sei die sogenannte globale Minderausgabe , heißt es vom Infrastrukturministerium.

So sei davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr nur acht bis zwölf Vorhaben berücksichtigt werden können, sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag. Mit der globalen Minderausgabe wurde die Landesregierung vom Thüringer Parlament beauftragt, nach eigenem Ermessen rund 300 Millionen Euro im Landeshaushalt einzusparen.