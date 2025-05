Große Veränderungen auch in Erfurt

Auch im Bistum Erfurt ändert sich allmählich die Einstellung, was die künftige Nutzung von Kirchen angeht. Laut Dombaumeister Andreas Gold ist die Lage noch nicht so dramatisch wie in der EKM, aber dennoch müsse überlegt werden, was mit Kirchen passiere, die kaum noch oder gar nicht mehr genutzt werden.

So wurden zum Beispiel in Lehna im Eichsfeld oder in Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) Kirchen als Lagerort für Kunstgut aus anderen Kirchen umfunktioniert. In Römhild (Landkreis Hildburghausen) wird derzeit eine Kirche an eine Natursteinfirma verkauft, die dort ihre Produkte ausstellen möchte.

Es gibt so viele Gruppierungen, die gerne Skat kloppen, Brettspiele spielen und das nimmt zu. Das sind so Ideen, die kann man sich gut vorstellen. Wie man dann den Raum gestaltet, das ist dann eine zweite Frage. Andreas Gold

Auch in Erfurt steht eine große Veränderung an: Bis Ende 2026 werden vier von sieben katholischen Kirchen in der Stadt nicht mehr für Gottesdienste genutzt werden: St. Crucis, St. Georg, St. Martini und die Schottenkirche. Wie es danach weitergeht, ist offen. Ideen gebe es viele, meint Andreas Gold.

Ein Vorschlag sei gewesen, "Spiele-Kirchen" einzurichten: "Es gibt so viele Gruppierungen, die gerne Skat kloppen, Brettspiele spielen und das nimmt zu. Das sind so Ideen, die kann man sich gut vorstellen. Wie man dann den Raum gestaltet, das ist dann eine zweite Frage."

Fest steht laut Elke Bergt: Das Engagement in vielen Gemeinden Thüringens für ihre Kirchen ist groß: "Wir haben ungefähr 400 Kirchbauvereine und Initiativen und die bestehen auch aus Menschen, die nicht Kirchenmitglieder sind." In Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen haben Ehrenamtliche, Vereine und kreative Köpfe in den letzten Jahren viel geschafft. Im Rahmen des Projekts "STADTLAND:Kirche" wurde 2016 ein Ideenaufruf gestartet, der sich an alle Menschen richtete - unabhängig von Konfession oder Kirchenbindung.

Ziel war es, neue Nutzungsperspektiven für die rund 2.000 denkmalgeschützten evangelischen Kirchen in Thüringen zu entwickeln. Aus den rund 500 eingereichten Ideen wurden sieben Modellprojekte ausgewählt, die exemplarisch zeigen, wie Kirchenräume neu gedacht und genutzt werden können.

Darunter sind Projekte wie die Herbergskirchen am Rennsteig, die als Pilgerherbergen dienen, die Feuerorgel-Kapelle in Krobitz, die zur Kunstkapelle umgestaltet wurde, sowie die Bienen-Garten-Kirche in Roldisleben. Ein weiteres Beispiel ist die Netzwerkkirche St. Johannis in Ellrich, die als Begegnungsraum fungiert.

Mitten im Prozess für solch eine Umnutzung ist die Martinskirche in Apolda. Die im Jahr 1119 erstmals erwähnte Kirche stand nach Jahrzehnten der Nutzung als Kunstgutdepot vor einer ungewissen Zukunft. Im Rahmen des Projekts "STADTLAND:Kirche" der EKM und der IBA Thüringen entwickelte die Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Leipziger Architekturbüro Atelier ST ein Konzept, das die Kirche in ein "Soziokulturelles Zentrum" transformieren soll.

Weil es weniger Gottesdienst-Besucher und weniger Christen gibt, wir aber die wunderschönen Bauwerke der Öffentlichkeit anbieten wollen und sie dem Zusammenhalt der Stadtgesellschaft dienen. Volker Heerdegen

Dabei soll das historische Langschiff von den nicht mehr genutzten Emporen befreit und ein schwebender Baukörper eingefügt werden, der Raum für Gemeindearbeit, soziale Angebote und kulturelle Veranstaltungen bietet. Dieses architektonische Konzept ermöglicht nach Angaben der Kirchengemeinde eine vielfältige Nutzung des Kirchenraums, ohne dessen sakralen Charakter zu verlieren. Die Martinskirche soll somit zu einem lebendigen Zentrum für die Stadtgesellschaft werden. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr starten.

"Sich über traditionell gesetzte Grenzen hinwegsetzen."

Aus Sicht von Gemeindekirchenrat Volker Heerdegen hat das Projekt Vorreiter-Funktion: "Weil es weniger Gottesdienst-Besucher und weniger Christen gibt, wir aber die wunderschönen Bauwerke der Öffentlichkeit anbieten wollen und sie dem Zusammenhalt der Stadtgesellschaft dienen." Auch Gemeindekirchenrat Roberto Bergmann verfolgt das Projekt von Beginn an. Er weiß, dass bei vielen Menschen auch Angst und Zurückhaltung eine Rolle spielt, wenn es darum geht, Kirchen neu zu nutzen und dafür auch umzubauen.

Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Volker Heerdegen

Dabei hat er ein Zitat vor Augen: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers." Bergmann meint, dass es dazu Mut brauche, aber dass genau jetzt die Zeit dafür sei: "Kirche wird menschenleer, irgendwann kommt niemand mehr und dann sind die Kirchen zu.

Man muss zeitig genug die Augen öffnen, das Gehirn anschalten, was könnte man machen? Und sich über die traditionell gesetzten Grenzen, mit denen wir groß geworden sind, hinwegsetzen - wenigstens erst mal im Kopf. Und dann entstehen Dinge, von denen man vorher nicht geglaubt hat, dass es das geben würde."

Natürlich heißt es an vielen Stellen auch Abschied nehmen: Seit 2020 wurden in der EKM bereits über 30 Pfarrhäuser verkauft, auch Kirchen stehen zunehmend zur Disposition. Es gibt aber auch Hoffnung, meint Elke Bergt: "Je eher gehandelt wird, umso größer sind die Chancen, dass viele Kirchen erhalten bleiben - auch wenn sie nicht mehr von den Kirchengemeinden gebraucht werden", sagt die Leiterin des Baureferats der EKM. Viele der in den vergangenen Jahrzehnten gesicherten Kirchen sind heute stabil genug, um neuen Ideen Raum zu geben.

Was bleibt, ist der enorme Wert dieser Gebäude - als Symbol, als Raum für Gemeinschaft, als Quelle von Identität. Und auch wenn sich die Nutzung verändert, bleibt ihre Bedeutung oft bestehen, meint auch Andreas Gold: " Es ist gar keine Frage, dass viele gerne in Kirchen gehen, weil sie eine ganz besondere Ausstrahlung haben. Und wenn die wegfallen würden, ich glaube, das würde selbst den nicht-gläubigsten Menschen wehtun."

Nach Ansicht von Elke Bergt ist es auch das Wissen, dass viele Generationen vorher dort Gottesdienste gefeiert und gebetet haben: "Das macht was mit den Menschen." Es zeigt, dass Kirche vielerorts auch für nicht-religiöse Menschen eine Bedeutung habe, besonders wenn es um die berühmte "Kirche im Dorf" geht. Hier wurde getauft, getraut, getrauert. Wo eine Kirche verfallen würde, gäbe es nicht nur einen baulichen Leerstand, sondern eine emotionale Leerstelle.