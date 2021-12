Das katholische Bistum Erfurt hat laut Sprecher Peter Weidemann in zwei Fällen gegenüber Priestern im Eichsfeld eingegriffen. Ein Vorfall ereignete sich MDR THÜRINGEN-Informationen zufolge in Holungen. Ein ungeimpfter Pfarrer hatte sich dem Bistum zufolge mehrfach geweigert, gültige Corona-Tests vorzulegen. Einmal habe er nach korrekter Zurückweisung ein Altenheim auf anderem Wege trotzdem betreten. Außerdem habe ein Gottesdienst wegen eines fehlenden, zertifizierten Corona-Tests ausfallen müssen. Der Pfarrer habe auch an Corona-Protesten teilgenommen. Schließlich habe das Bistum den Pfarrer verwarnt und ihm auferlegt, der Bistumsleitung täglich gültige Testzertifikate vorzulegen, um weiter arbeiten zu dürfen. Inzwischen sei der Priester positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinde sich in Quarantäne.