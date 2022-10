Auf eine Erzieherin oder einen Erzieher in Vollzeit kommen etwa fünf Krippenkinder, wie die Bertelsmann-Stiftung als Auftraggeberin der Studie mitteilt. In den Kindergartengruppen seien es sogar mehr als zehn Kinder. Beschäftigte in Thüringen müssen demnach im Schnitt drei Kindergartenkinder mehr betreuen als in westdeutschen Bundesländern.

Nach Angaben der Studienautoren kann so der Bildungsauftrag für die meisten Kinder nicht umgesetzt werden. Sie fordern von der Thüringer Landesregierung Reformen, damit mehr Personal eingestellt werden kann. Es gebe in Thüringen zwar fast ausreichend Kindergartenplätze, um die Nachfrage der Eltern zu decken. 91 Prozent der Kita-Kinder in Thüringen würden jedoch in Gruppen betreut, deren Personalausstattung nicht kindgerecht sei, so die Studie.