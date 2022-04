Kommunen spüren Personalmangel in Kitas

Die Kreisverwaltung Schmalkalden-Meiningen kann sich vorstellen, den Betreuungsschlüssel an den Einrichtungen zumindest anzupassen. Zwar dürfe er auch in Zukunft nicht vollständig ausgesetzt werden, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. "Überlegungen, ob dieser leicht nach unten korrigiert werden sollte oder könnte, sollten durch das Land auf alle Fälle mit in Erwägung gezogen werden."

Auch in den Gemeinden Schmalkalden-Meiningens seien nicht alle verfügbaren Plätze in den Kindergärten belegt. Auch hier verhindere dies der Mangel an Fachpersonal.

Jena plädiert für ukrainisches Personal

Um ohne Veränderungen des Betreuungsschlüssels möglichst viele ukrainische Kinder in den Kindergärten unterbringen zu können, muss nach übereinstimmender Einschätzung der Kommunen mehr Personal dort arbeiten. Das Land könne dies erleichtern, indem es über Ausnahmegenehmigungen auch Nicht-Fachkräften die Arbeit dort ermögliche. Die Stadtverwaltung Jena plädiert zudem dafür, auch ukrainisches Personal unkompliziert in die Kindergärten zu holen.

Ministerium arbeitet an Lösung

Das Thüringer Bildungsministerium will in den kommenden Tagen einen Vorschlag erarbeiten, wie ukrainische Kinder in den Kindergärten betreut werden können. Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, es würden verschiedene Möglichkeiten geprüft.