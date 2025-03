Tausende Kindergarten-Eltern in Thüringen müssen sich am Freitag auf Einschränkungen bei der Betreuung einstellen. An den etwa 400 kommunalen Kitas im Freistaat ruft die Bildungsgewerkschaft GEW zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Wo Notbetreuung organisiert wird oder Einrichtungen ganz schließen ist laut Gewerkschaft vorab nicht landesweit abschätzbar.

Eltern müssen sich im Zweifelsfall bei ihrer Einrichtung vor Ort informieren. Nicht betroffen sind die Einrichtungen, die von privaten oder kirchlichen Trägern betrieben werden. Insgesamt gibt es in Thüringen laut Gewerkschaft rund 1.300 Kindergärten - davon seien etwa ein Drittel in kommunaler Hand und damit vom Streikaufruf betroffen.

Bildrechte: TLEVK

Die Landeselternsprecherin der Kindergärten in Thüringen, Juliane Worgt, setzt darauf, dass in den meisten Fällen Notbetreuung organisiert werden kann. Die Einrichtungen gingen in der Regel rechtzeitig auf die Eltern zu und versuchten, Lösungen zu finden.

Wenn eine Kita streikbedingt geschlossen habe, müssten Eltern nach Gewerkschaftsangaben die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren. Es gebe dann kein Anrecht, der Arbeit fernzubleiben. Im besten Fall lasse sich mit dem Arbeitgeber eine Lösung finden.

In Erfurt haben laut GEW am Freitag sechs Kindergärten geschlossen: die Kitas Daberstädter Räuberland, Weltentdecker, Abenteuerland, Pfiffikus, Daberstädter Räubernest und Löwenzahn. Fünf weitere kommunale Kindergärten in der Stadt haben demnach verkürzt geöffnet oder bieten lediglich eine Notbetreuung an. Auch in Umpferstedt im Weimarer Land bleibt der Kindergarten morgen geschlossen.