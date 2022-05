Die Verbraucherzentrale Hessen klagt gegen den Billiganbieter Stromio. Davon könnten auch Betroffene in Thüringen profitieren. Wie der Hessische Rundfunk berichtet , wurde am Dienstag die Musterfeststellungsklage am Oberlandesgericht Hamm eingereicht.

Der Energiediscounter hatte im Dezember vergangenen Jahres ohne Vorwarnung die Lieferung von Strom eingestellt. Zahlreiche Kunden auch in Thüringen fielen daraufhin in die Grundversorgung und mussten bei kommunalen Anbietern zum Teil erheblich teurere Tarife in Kauf nehmen. Mancherorts stiegen die Preise auf mehr als das Doppelte. Betroffen von starken Preissteigerungen waren in Thüringen unter anderem Haushalte in den Regionen Gotha, Sömmerda, Artern und Altenburg.