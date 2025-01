In einer Wasserbüffel-Herde im brandenburgischen Ort Hönow am östlichen Stadtrand Berlins sind Tiere mit der Maul- und Klauenseuche infiziert. Es ist der erste Ausbruch in Deutschland seit etwa 35 Jahren. Brandenburg hat einen Transportstopp für Klauentiere verordnet. Wagner sagte, die Folgen des Auftretens der Tierseuche in Brandenburg könnten noch gar nicht abgeschätzt werden.