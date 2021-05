Die Abgabe von Kleidern gestaltet sich für die Kleiderkammern in Thüringen unterschiedlich schwierig. Bei den Kleiderkammern der Caritas in Erfurt und von Kaleb in Weimar wird Kleidung derzeit nur per Termin, unter Einhaltung der Hygieneregeln und vor der Tür ausgegeben. Im Gegensatz zur Situation vor Beginn der Corona-Pandemie können daher auch weniger Menschen mit Kleiderspenden versorgt werden.

Spendenbereitschaft teilweise im ersten Lockdown höher als sonst

Gleichzeitig stapeln sich die Spenden in den Kammern - denn "die Spendenbereitschaft ist ungebrochen groß" - und das unabhängig von der Pandemie, berichtet Veronika Schier von der Sozialberatung der Caritas in Erfurt. Dort befindet sich die größte Kleiderkammer der Organisation in Thüringen.

Dirk Bley vom DRK-Landesverband Thüringen sagt, dass im ersten Lockdown viele Spenden aufgelaufen sind, weil viele Menschen Kleidung aussortiert haben. Gleichzeitig sei weniger abgenommen worden. Was die Kleidercontainer betrifft, habe sich die Lage inzwischen jedoch entspannt, sagt Bley. Im vergangenen Jahr hätten Verwerterfirmen zeitweise Container nicht mehr geleert, weil die Kleider nicht weitergegeben werden konnten und es so schlicht keinen Bedarf mehr gab.

Nachfrage jetzt höher - weil neu kaufen schwieriger ist

Gisela Köhler von der Kaleb-Kleiderkammer in Weimar berichtet Ähnliches: Gerade beim ersten Lockdown war das Spendenaufkommen sehr hoch - weil die Leute Zeit hatten, Haus, Keller und Dachboden auszumisten. Kaleb sammelt und verteilt vor allem Kleidung und Ausstattung für Babys und Kleinkinder. Inzwischen hat sich die Kaleb-Stelle geleert: Weil vielen Familien durch Corona die Alternativen fehlen, günstig an Kleidung zu kommen, ist die Nachfrage deutlich höher als sonst. Die Regale sind leer und Spenden, insbesondere Kinderwagen, sehr willkommen, sagt Köhler. Auch die Caritas in Erfurt nimmt weiterhin Spenden an, hier fehlt es vor allem an Herrenunterwäsche und -socken. Wenn sie gut erhalten sind, werden auch diese Sachen angenommen.

Kleiderkammern im "Spagat" zwischen Corona-Schutz und Hilfe

Der Pandemiealltag in den Kleiderkammern ist geprägt von einem "Spagat" zwischen dem, was erlaubt ist, und dem, was getan werden muss, um Hilfebdürftigen Hilfe anzubieten, berichtet Schier. Nahezu wöchentlich passt sie mit ihren Kollegen die Modalitäten an, damit Bedürftige auch mit dem versorgt werden können, was nötig ist.

Die Kaleb-Stelle in Weimar packt auch Paket für Notfälle vom Jugendamt. Hinzukommen ist in den Kleiderkammern eine geringere Mitarbeiterzahl. So dürfen beispielsweise nicht mehr so viele Mitarbeiter wie vorher gemeinsam in der Kleiderkammer arbeiten - oder die Mitarbeiter zählen zu einer der Risikogruppen.

Warum Termine machen für manche schwierig ist

Eine Kleiderkammer sollte ein niedrigschwelliges Angebot sein, sagt Caritas-Mitarbeiterin Schier. Doch das sind die Kleiderkammern in Zeiten von Corona nicht. Menschen, denen ein Obdach fehlt, können häufig nicht einfach anrufen, um einen Termin zu vereinbaren, so Schier. Einen Termin vor Ort zu verabreden und zu einem bestimmten Termin wiederkommen, falle vielen ebenfalls schwer.