Vor dem Hintergrund des Nachbarschaftsvertrags stand auf der politischen Agenda des damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU), Kontakte nach Polen aufzubauen, erinnert sich Saager-Wenzel. Er wollte den Vertrag mit Leben erfüllen. So begann Thüringen 1996, nach einem regionalen Partner in Polen zu suchen. Mehrere Regionen kamen in Frage - und in Krakau, der zweitgrößten Stadt Polens, wurden mehrere interessierte Kooperationspartner gefunden. "Die Beziehungen mit Krakau waren aber nicht selbstverständlich. Denn Thüringen ist ein relativ kleines Land und noch dazu kein Grenzland", sagt Saager-Wenzel.

Krakau ist nach der Hauptstadt Warschau die zweitgrößte Metropole Polens. Bildrechte: Polnisches Fremdenverkehrsamt