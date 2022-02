Die Stürme der letzten Tage haben schwere Schäden in den Kletterwäldern Hohenfelden (Weimarer Land) und Bad Tabarz (Landkreis Gotha) angerichtet. Die Betreiber können noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Im Moment sei man dabei, alles zu dokumentieren und aufzunehmen, hieß es. Der Orkan habe etliche Bäume umgeknickt und dabei Kletterelemente zerstört. Beide Kletterparks sollten am 26. März eröffnet werden. Ob diese Termine eingehalten werden können, stehe in den Sternen, so die Betreiber.