Angriff auf Kunst Nach Gemälde-Attacken: Mehr Taschenkontrollen in Thüringer Museen

Nach Attacken auf verschiedene Kunstwerke verstärken auch die Thüringer Museen ihren Schutz. Das ergabe eine MDR-Umfrage. So müssen Besucher in den Museen der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha und im Erfurter Angermuseum ihre Taschen in Schließfächern verstauen.