Am Morgen der Aufzeichnung fuhr er mit einem Kumpel im Mietwagen von seinem Ausbildungsort Nürnberg bis nach Werningerode in Sachsen-Anhalt. Hier fand das DSDS-Casting statt - Monate vor der Austrahlung am Samstagabend.

Für Fritz Wagner hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Zwar wäre er gerne weitergekommen, doch sei ihm klar, "dass er kein Justin Bieber" sei. Trotzdem möchte er in Zukunft gerne in ähnlichen Fernsehformaten auftreten, sagt er MDR THÜRINGEN. Denn das mache ihm einfach Spaß. Auch neue Lieder seien in Arbeit.