Der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen befürchtet angesichts der enormen Kostensteigerungen eine Pleitewelle in der Branche. Die Situation sei dramatisch, warnte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Burkhard Siebert, am Dienstag in Erfurt. Das Kapital der meisten Baufirmen werde angesichts des Rekordniveaus bei Baustoff-, Energie- und Kraftstoffpreisen schnell aufgebraucht. Die Baufirmen könnten Aufträge kaum noch kalkulieren. Sie müssten sich für den gesamten Zeitraum eines Bauprojekts preislich binden, bekämen aber von den Baustofflieferanten derzeit nur noch Tagespreise genannt.