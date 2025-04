Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Eisenach/Jena Rechte Terrorgruppe oder kriminelle Vereinigung? Prozess gegen "Knockout 51" startet

Hauptinhalt

28. April 2025, 08:36 Uhr

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen startet am Vormittag vor dem Oberlandesgericht Jena der Prozess gegen drei Rechtsextremisten. Die Bundesanwaltschaft wirft zwei von ihnen die Mitgliedschaft in der Kampfsportgruppe "Knockout 51" vor. Einer soll die Bande in Eisenach mitbegründet haben. Der dritte Angeklagte - ein führendes Mitglied der rechtsextremen Partei "Die Heimat" (vormals NPD) - soll die Gruppe unterstützt haben.