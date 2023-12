Nach Durchsuchungen am Donnerstag in Eisenach und Erfurt sind die drei festgenommenen Männer in Untersuchungshaft gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft MDR THÜRINGEN. Vier Objekte waren durchsucht worden, Hintergrund sind Ermittlungen gegen die Neonazi-Kampfgruppe "Knockout 51".