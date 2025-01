Brauchtum Knutfeste in Thüringen: Hier können Sie Ihren Weihnachtbaum verbrennen

10. Januar 2025, 16:21 Uhr

In vielen Thüringer Orten wird am Wochenende das Knutfest gefeiert. Der Brauch, Weihnachtsbäume gemeinsam beim Dorffest zu verbrennen, stammt ursprünglich aus Dänemark. In Skandinavien markiert die Tradition das Ende der Weihnachtszeit. Wo und wann der Weihnachtsbaum verbrannt werden kann, finden Sie hier.