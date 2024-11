Wie des Migrationsministeriums in einem Bericht bekannt gab, hat sich in Thüringen in den vergangenen sechs Jahren der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund fast verdoppelt. Demnach lebten im Jahr 2017 in Thüringen knapp 130.000 Menschen, die selbst oder deren Eltern ohne deutschen Pass geboren wurden. Im Jahr 2023 waren es über 230.000.