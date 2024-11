In der kommenden Woche wollen die Parteispitzen von CDU, BSW und SPD die Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag abschließen. Bislang haben sie bei ihren Gesprächen noch kein abschließendes Votum getroffen. Katharina Schenk von der SPD sagte MDR THÜRINGEN in einer Sitzungspause am Dienstag, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen.