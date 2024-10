Dr. Manuela Pertsch ist die Landesvorsitzende der Krankenhausapotheker in Thüringen und Chefapothekerin am SRH Wald-Klinikum Gera. Sie versorgt von Gera aus fünf Krankenhäuser in Ostthüringen und Sachsen-Anhalt und alleine die verbrauchen jede Woche zehntausend solcher Flaschen. Das sind dreieinhalb Paletten.