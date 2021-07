In Europa müssen Unternehmen dafür bezahlen, dass sie CO2 in die Atmosphäre entlassen. Sie müssen Zertifikate kaufen. Zurzeit liegt der Preis bei rund 50 Euro pro Tonne CO2. In Thüringen nehmen laut IHK Erfurt insgesamt 36 Unternehmen am Emissionshandel teil, darunter etwa Opel Eisenach und die Thüringer Energie AG.