Wir wissen inzwischen so viel mehr über das Virus als noch vor einem Jahr beim ersten Lockdown. Was wir aber nicht wissen, ist, wie wir strategisch mit der Pandemie umgehen. Das ist die Aufgabe der Politik. Wir haben Impfstoffe, Tests, Apps zur Kontaktnachverfolgung - das alles muss in eine klare Strategie münden. Wir brauchen eine Impfstrategie, die den Namen verdient: Die am meisten gefährdeten Menschen, die Senioren, sind zumindest in Thüringen weitgehend geimpft. Thüringen steht an dritter Stelle in der Impfstatistik - das ist gut. Jetzt muss schnell und unbürokratisch die breite Bevölkerung geimpft werden. Familien, Lehrerinnen und Lehrer, Kitas und die Menschen, die die Wirtschaft am Laufen halten, vom Verkäufer bis zum Geschäftsführer.