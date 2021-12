Nach dem Protest ist vor dem Protest. Während Politik und Gesellschaft darüber streiten, wie mit abendlichen "Spaziergängern" umzugehen ist, verbreiten sich via Smartphone die Aufrufe zu Versammlungen an diesem Wochenende: von Eisenach bis Greiz, von Sondershausen bis Schleusingen. Spontan ist keiner dieser Proteste gegen die Corona-Politik, auch wenn die Quellen der Aufrufe schwer auszumachen sind. Ist ein buntes Bildchen mit Zeit- und Ortsangaben einmal in eine Chatgruppe gestellt, verbreitet es sich wie von selbst - irgendwer schickt es schon weiter. Irgendwer, dem irgendwas nicht passt - das Impfen, die 2G-Regel, die Masken, "das alles irgendwie".

Aufgrund der aktuellen Infektionslage in Thüringen sind Demonstrationen auf 35 Personen und auf einen festen Ort begrenzt. Dass es möglich ist, auf seine missliche Lage aufmerksam zu machen und zugleich Corona-Regeln einzuhalten, haben Veranstalter, Gastronomen, Klinik-Personal, Händler, Gewerbetreibende und Touristiker seit Beginn der Pandemie immer wieder bewiesen . Die derzeitigen Proteste wirken inhaltsarm und ziellos - auch wenn die Leute, die in diesen Tagen auf die Straßen gehen, ihre Gründe haben mögen. Es ist erlaubt, seiner Unzufriedenheit gemeinsam Ausdruck zu verleihen, wenn Regeln gewahrt werden.

Doch genau dies geschieht vielerorts nicht. Auf Abstand und Anstand pfeifen viele. Die "Spaziergänger" mögen das anders sehen, vor allem jene, die friedlich durch die Gassen schlendern. Dass manche jedoch Provokation und Gewalt geradezu suchen, ist genauso offensichtlich wie die Tatsache, dass sich mancherorts in Thüringen - etwa in Erfurt, Greiz und Eisenach - Abgeordnete und Sympathisanten verschiedener rechtsextremistischer Gruppierungen zu den anderen - durchaus politisch unterschiedlich sozialisierten - Teilnehmern gesellen, um die Stimmung "gegen die da oben" für eigene Zwecke auszukosten. Dass die Aufrufe zu den "Spaziergängen" in ebensolchen Netzwerken mit hoher Reichweite verbreitet werden und von dort den Weg in "ganz normalen Chatgruppen" finden, ist ebenfalls belegt. Jeder entscheidet selbst, mit wem er in seiner Freizeit durch die Stadt spaziert.