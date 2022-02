Hat man das schon mal gesehen? Linke und Christdemokraten raufen sich zusammen und beschließen GEMEINSAM einen Haushalt für unser aller schönes Thüringen. Klar, SPD und Grüne sind auch an Bord, und sie sollen auch nicht unter den Tisch fallen. Aber die weiteste politische Distanz zueinander haben nun mal Linke und CDU. Wobei die CDU den steinigeren Weg zum Kompromiss zu gehen hatte. Hoffentlich hat's Fritze Merz in seinem Sauerland nicht mitbekommen, mag sich mancher Thüringer Christdemokrat denken. Immerhin gilt in der Union der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss ("keine Zusammenarbeit mit Ex-Kommunisten") und dann befindet sich die Partei in diesen Tagen ja auch noch ideologisch auf einer Reise in die eigene Vergangenheit: Klare Kante, konservativ, keine Experimente mehr. Schluss mit asymmetrischer De-Stabilisierung.

Ernsthafte Verhandlungen

Trotzdem hat es die Thüringer CDU getan, das mit den Linken. Mario Voigt und seine Mannen sind über ihren Schatten gesprungen. Statt Rotrotgrün als Minderheitskoalition end-vorzuführen, wurden ernsthafte Verhandlungen geführt mit einem Ergebnis, das alle leben lässt. Bodo Ramelow und seine rotrotgrüne Koalition regieren weiter, aber mit etwas weniger Geld als ursprünglich geplant. Dafür konnte die CDU einige Zeichen im Haushalt setzen, mit denen sie jetzt für ihre Haltung einer "mitgestaltenden Opposition" werben: Geld für Kommunen, Dorfläden und einiges mehr. Dass die Partei aus der Opposition heraus einen "Politikwechsel" im Lande herbeiverhandelt, "Stillstand und Stagnation" beendet hat - dieses politische Branding durch Fraktionschef Voigt ist wohl eher ein kräftig ausgemaltes Signal an die eigene Anhängerschaft - seht her, darum tun wir das.

Und warum sonst? Weil es alternativlos ist. Weil die ursprünglich vereinbarten vorgezogenen Landtagswahlen gescheitert und die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament geblieben sind. Weil die CDU stolz auf ihre kommunale Verankerung ist und die Bürgermeister und Landräte klare Verhältnisse für die eigene Finanzplanung haben wollen, auch die mit CDU-Parteibuch. Klar hätte sich die Oppositionspartei einfach enthalten können, auch so hätte Rotrotgrün eine Mehrheit zustande bekommen. Aber für so einen schmalen Fuß hätte es weniger Gegenleistung gegeben. Und Mario Voigt kann mit konstruktiver Mitarbeit den Menschen im Land den Gebrauchswert seiner Partei vorführen. Nicht alle in der CDU werden das verstehen.

Kompromiss mit Tücken

Ohne Tücken ist der Kompromiss aber nicht - für keinen der Beteiligten. Wichtige Konflikte haben die Verhandler nicht zu Ende gebracht, sondern verlagert bzw. verschoben - Stichwort "Globale Minderausgabe", ein klassisches Geschäft zu Lasten Dritter. Martin Luther würde sagen: Auf fremdem Arsch ist gut durchs Feuer reiten. Die schwierige Aufgabe, im Haushaltsvolumen 300 Millionen Euro einzusparen, liegt jetzt im Finanzministerium. Ob das Geld dort gefunden wird? Ob die ganze Regelung rechtlich Bestand hat? Ob es stattdessen einen Nachtragshaushalt gibt wie die Grüne Astrid Rothe-Beinlich vermutet? Man weiß es nicht. Aber die CDU-Verhandler haben das Thema erst mal als eigenen Erfolg verkauft und Rotrotgrün ist zerknirscht - was den Kompromiss für die CDU-Anhängerschaft sicher leichter macht.

Nächster Knackpunkt: Doppelhaushalt