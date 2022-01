Kommentar Ein Ministerpräsident in der Corona-Krise: Herr Ramelow, wo sind Sie?

Einen Fels in der Brandung kann so schnell nichts erschüttern. Der ist fest verankert, dient als Orientierung und trotzt jeder noch so massiven Welle. Und sei es eine durch Omikron. Die Welle kommt, aber wo ist der Fels in dieser Pandemie-Brandung, der Thüringen vorm Erschüttertwerden bewahrt, den Menschen als Anker dient und für Orientierung bei denen sorgt, die sich vom Leuchtfeuer der Fackeln irrleiten lassen? Ich sehe diesen Fels nicht. Und deswegen droht das Land von, ich sage bewusst: zum Teil, instrumentalisiertem Protest überschwemmt zu werden.