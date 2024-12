Viele neue Gesichter sitzen in der neuen Koalition, einige davon haben bisher wenig Erfahrung in der Landespolitik. Das ist ein Risiko. Es ist aber auch eine Chance, dass das Regierungsbündnis eine neue politische Kultur etablieren kann. BSW-Chefin Katja Wolf hat sich in den vergangenen Wochen als pragmatisch und durchsetzungsstark gezeigt.