Die CDU-Fraktion ist mit einem Vorstoß im Landtag gescheitert, den Kommunalwahltermin im kommenden Jahr zu ändern. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Raymond Walk am Mittwoch in Erfurt mitteilte, plädiere seine Partei dafür, die Mitglieder der Kommunalparlamente sowie Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte zusammen mit der Europawahl am 9. Juni 2024 zu wählen.