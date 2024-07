Viele der Neuen in Rathäusern und Landratsämtern haben es mit Kommunalparlamenten zu tun, in denen die in Thüringen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte AfD starke Bastionen hat, oder sogar die größte Fraktion stellt. Bei den kommunalen Spitzenämtern konnte die AfD dagegen nicht punkten. In keinem der neun Landkreise, in denen AfD-Kandidaten die Stichwahl erreichten, reichte es für einen Sieg.