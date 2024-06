Neunmal angetreten, neunmal gescheitert - das ist die Bilanz der AfD bei den Stichwahlen in Thüringen. Am Montag war es die Nachricht, die nicht nur viele bundesweite Medien hervorhoben. Auch Thüringer Politiker wie Mario Voigt und Georg Maier bemühten sich, die Stichwahlergebnisse zu einem "Riesenerfolg" der CDU oder zum Signal der "starken kommunalpolitischen Kraft" der SPD umzudeuten. Es hatte etwas von Zweckoptimismus.

Denn in Summe hat die CDU auf höchster kommunaler Ebene in Thüringen nur ein Verwaltungsamt hinzugewonnen. Dem Verlust des Landratsamtes in Hildburghausen konnten die Christdemokraten durch die Erfolge in Erfurt und Gera verschmerzen. Nimmt man aber die Stagnation der CDU in den kommunalen Parlamenten hinzu, scheint "Minimalziel erreicht" eine passendere Beschreibung zu sein.

Und von welcher "starken kommunalpolitischen Kraft" Georg Maier geträumt hat, bleibt ein Rätsel. Die SPD hat mit Erfurt und dem Unstrut-Hainich-Kreis nicht nur zwei Verwaltungsämter eingebüßt, sondern auch fast zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Kommunalwahl 2019 verloren.

Was nehmen wir also, nun da auch die Stichwahlen durch sind, aus der Thüringer Kommunalwahl 2024 mit? Was bedeuten die Ergebnisse für Thüringen und was lässt sich für die Landtagswahl 2024 ableiten? Es drängen sich vor allem fünf Erkenntnisse auf:

Diese fünf Erkenntnisse mögen im ersten Moment bitter wirken. Trotzdem ist es möglich, optimistisch in die Landtagswahl zu gehen und sie als Chance zu begreifen. Aber dazu kommen wir noch.

Der Rechtsruck in Thüringen geht weiter

Die Kommunalwahl 2024 hat die AfD landesweit gestärkt. Auch wenn die rechtsextreme Partei bei den Stichwahlen leer ausging und das Ergebnis insgesamt hinter den Erwartungen zurückblieb, so bleibt am Ende doch ein Plus von 8,1 Prozentpunkten in allen Thüringer Kommunalparlamenten. Flankiert von dem Europawahlergebnis, wo die AfD in Thüringen stärkste Kraft wurde, muss man konstatieren: Der Rechtsruck in Thüringen geht weiter.

Das gilt umso mehr, weil auch das Bündnis Sahra Wagenknecht Achtungserfolge erzielen konnte. Bei der Kommunalwahl, wo es nur in einzelnen Kreisen antrat, gelang dem BSW beispielsweise im Landkreis Gotha mit 12,4 Prozent ein respektabler Einstand. Auch das Ergebnis der Europawahl in Thüringen war mit 15 Prozent überaus stark. Hier zeigte eine Untersuchung von infratest-dimap, dass das BSW vor allem Stimmen unzufriedener Linke- und SPD-Wähler einsammelt. Auch diese Wählerwanderung ist ein Rechtsruck - nur einer, der sich ganz links vollzieht.

Auch beim Blick auf die anderen Parteien wird deutlich, dass Thüringen politisch weiter nach rechts neigt. Für Linke, Grüne und FDP lief die Kommunalwahl besonders schlecht. In den Kommunalparlamenten büßten sie noch größere Stimmanteile ein als die SPD. Vielerorts laufen linke und liberale Parteien Gefahr, politisch marginalisiert zu werden. FDP und Grüne sind in vielen Räten schon gar nicht mehr zu finden.