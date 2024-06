Am Sonntag, dem 9. Juni, findet die zweite Runde der Kommunalwahlen in Thüringen statt. Im ersten Wahlgang wurden am 26. Mai die Mitglieder vieler Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte oder Ortsteilräte gewählt. Wer an dem Tag bei den Wahlen für Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Ortsteilbürgermeister nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, muss mit dem Zweitplatzierten in die Stichwahl.