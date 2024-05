Was bleibt dann noch als Erklärung? "Es ist viel entscheidender, wie viele Kandidaten in einem Ortsteil antreten. Das sieht man in Erfurt sehr deutlich", so Poppenhäger. Damit scheint er einen Punkt zu haben, denn in Erfurt traten nur in acht Ortsteilen zwei oder mehr Bewerber an. Insgesamt waren es hier 49 Kandidaten in 41 vakanten Ortsteilen. In Jena war die Beteiligung höher. Hier gab es 54 Kandidaten in 30 Ortsteilen. In elf Ortsteilen traten zwei oder mehr Kandidaten an. Wie es scheint, ist in der Thüringer Landeshauptstadt das politische Engagement geringer.